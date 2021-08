Jakie tajemnice skrywał? Poruszające wyznanie Polańskiego

Mateusz Kudła: Ja już wtedy intuicyjnie czułem, że mówił prawdę. We wszystkich wywiadach nawet w latach 70. zawsze opowiadał historię bombowca dokładnie tak samo. Nie wiedział jednak, jaki to był rodzaj maszyny. Ludzie zarzucali mu, że w ogóle nie mogły tamtędy latać samoloty, a my postanowiliśmy to dokładnie sprawdzić. Faktycznie - okazało się, że jako dziecko był świadkiem katastrofy amerykańskiego samolotu. Udało nam się nawet zidentyfikować ów bombowiec. Mało tego, Pan Zygmunt Kraus - właściciel Polsko-Amerykańskiego Muzeum "Hell’s Angel" w Wadowicach - przekazał nam fragment tego samolotu, byśmy Panu Polańskiemu symbolicznie wręczyli to, co sam dostrzegł ponad 70 lat temu.