Jared Leto zmienił się nie do poznania. Po przystojniaku nie ma już śladu

W Mediolanie trwają zdjęcia do filmu "House of Gucci". Kilka dni temu do sieci trafiły oficjalne fotki Adama Drivera i Lady Gagi w filmowej charakteryzacji. Teraz furorę robią zakulisowe zdjęcia Jareda Leto, który przeszedł niesamowitą metamorfozę do kolejnej roli.

Jared Leto gra w filmie Ridleya Scotta "House of Gucci" Źródło: Materiały prasowe