Jeff Goldblum nie zostawi grosza swoim dzieciom. "Niech każdy steruje swoją łodzią sam"

Jeff Goldblum nie zostawi majątku dzieciom

Niedawno Jeff Goldblum był gościem podcastu "Table for Two with Bruce Bozzi", gdzie opowiadał m.in. o swoim podejściu do uposażenia dzieci. Zapowiedział, że usłyszą od niego: "Hej, niech każdy steruje swoją łodzią sam!".