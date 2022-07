Jennifer Lopez i Ben Affleck zrobili to. Zajęło im to niemal 20 lat

Serwis TMZ, znany z podawania jako pierwszy wielu gorących informacji, poinformował, że udało mu się dotrzeć do dokumentów, które potwierdzają ślub Bena Afflecka i Jennifer Lopez. Do wydarzenia miało dojść 16 lipca w hrabstwie Clark. Stolicą tego rejonu jest Las Vegas, które znane jest z szybkich ślubów. Rewelację o małżeństwie "Bennifer" potwierdziła także osoba z otoczenia pary. - Zrobili to jak para dzieciaków, które chcą uciec i powiedzieć sobie "tak" na pustyni - powiedział informator.