Jennifer Lopez z trudem powstrzymuje łzy na scenie

Jennifer Lopez otrzymała statuetkę Spotlight Award na gali festiwalu filmowego w Palm Springs za swoją rolę w filmie "Hustlers" ("Ślicznotki").

Póki co triumfy święci jej rola w filmie "Ślicznotki", gdzie Lopez gra striptizerkę. Film inspirowany jest prawdziwą historią grupy byłych tancerek z klubu nocnego. Kobiety postanowiły zemścić się na byłych klientach, biznesmenach z Wall Street. Film powstał na podstawie artykułu Jessiki Pressler z New York Magazine "The Hustlers at Scores".