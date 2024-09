Jessica Alba w tajemnicy kupiła dom rodziców. Taka była ich reakcja

Przedsięwzięcie to było szczególnie poruszające, gdyż, jak wyznała Alba, dziadkowie rozważali sprzedaż domu, aby pokryć koszty leczenia jej babci. Aktorka przechytrzyła rodziców: powiedziała im, że pomoże w remoncie, by mogli sprzedać nieruchomość za atrakcyjną kwotę. W ostateczności wyznała im prawdę: kupiła im ten dom, by mieli go na zawsze i zachowali środki na opiekę nad babcią.