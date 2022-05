Joanna Trzepiecińska miała szansę zostać dziewczyną Bonda. Nie skorzystała

– Ale z niego nie skorzystałam. Chodziło o tę rolę, którą ostatecznie zagrała Izabella Scorupco – wyznała. Po chwili wyjaśniła, co było powodem odmowy. – Byłam wtedy zajęta czymś innym. Komuś może wydawać się, że straciłam szansę na wielki skok w karierze, ale ja postrzegałam to inaczej. Dla mnie istotne zawsze było to, żeby zawód pozwalał mi mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami. Takie dawał mi Jerzy Grzegorzewski (wybitny reżyser teatralny – przyp. red.). No i jeszcze jedno… Nigdy nie robiłam kariery. Ona sama się robiła, przy okazji – powiedziała.