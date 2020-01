Joaquin Phoenix wciąż przeżywa śmierć brata. Nie mógł w spokoju przeżyć żałoby

Joaquin Phoenix niezwykle rzadko opowiada o tragedii, która dotknęła go niemal 30 lat temu. Do dziś bowiem nie pogodził się ze śmiercią starszego brata, który zmarł w jego ramionach. Ostatnio jednak aktor zdecydował się publicznie na kilka słów na temat zmarłego Rivera.

Joaquin Phoenix to niewątpliwie jeden z najbardziej utalentowanych gwiazdorów w Hollywood. Ostatnio świat zachwycił się jego rolą w "Jokerze". Wielu fanów i krytyków wróży mu za tę produkcję Oscara. I słusznie. To prawdziwy aktor z krwi i kości, który w każdą swoją kreację wkłada 100 proc. siebie i talentu. Niewielu jednak wie, że w życiorysie Phoenixa nie brakuje ostrych zakrętów. Jednym z tych, który do dziś jest dla niego traumą, jest śmierć starszego brata Rivera.