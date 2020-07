Młody aktor zamieszany w wojnę gangów. Odpowie za usiłowanie morderstwa

Johnny Depp i Amber Heard walczą w sądzie

Jak dowiedział się portal TMZ, Johnny Ortiz trafił do aresztu i postawiono mu zarzut usiłowania morderstwa. Czyn miał być popełniony z premedytacją, i choć to nie on pociągnął za spust, to prokuratura wierzy, że młody aktor nie znalazł się na miejscu zamachu przypadkiem.

Ofiarą był niejaki Brian Duke, do którego strzelał Armando Miguel Navarro. Według ustaleń prokuratury Ortiz był zamieszany w tę strzelaninę, mającą swoje podłoże w działalności ulicznego gangu. Aktor do niczego się nie przyznaje, ale sąd nie przychylił się do wniosku, by odpowiadał z wolnej stopy. Do czasu rozprawy pozostanie najpewniej w areszcie, gdyż nie stać go na wpłacenie kaucji w wysokości 1,12 mln dol.