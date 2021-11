Jon Snow w polskim zamku. Takiej budowli, jak Krzyżtopór nie było w "Grze o tron"

"Co do samego planu filmowego: plan na 300 statystów (głównie Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i kilku Saracenów z krajów arabskich). Początek dnia o 6 rano, śniadanie, przejazd, przebieranie w ciuchy, malowanie mordy i na plan grać przed kamerę. Temperatura z rana wtedy to ok. 3-5 stopni, więc dosyć zimno. Za dnia było już ok. 12-15 + słoneczko grzało więc dało się przeżyć. Około 13:30 była godzinna przerwa na obiad. Potem powrót przed kamerę i gra tak do ok. 18:30 (do ostatnich minut światła dziennego). Obowiązkowe testy na covida w momencie przyjazdu na plan filmowy. Stroje: bardzo realistyczne, kolczuga miała co drugą dziurkę metalową/gumową, także była dosyć ciężka (ważyła 50% swojej oryginalnej wagi). Zbroje, hełmy plastikowe i stylizowane".