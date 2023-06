Julian Sands nie żyje. Na szczątki zaginionego aktora natrafili turyści

Oprócz aktorstwa pasją Juliana Sandsa były góry. Jak przytacza BBC, miał on powiedzieć w 2020 r., że szczęśliwym czyni go bycie "blisko górskiego szczytu w chwalebny zimny poranek". Z kolei w rozmowie z "The Guardian" wyznał, że jego największym marzeniem była wyprawa w Himalaje i zdobycie jednego z "ośmiotysięczników" Makalu.