Już 18 sierpnia rusza druga edycja BiG Festivalowski – jedynego takiego Festiwalu Sztuki Pozytywnej w Europie!

W dniach 18-20 sierpnia Płock stanie się komediową stolicą Europy – ruszy druga edycja Big Festivalowski. Na oficjalnej stronie wystartowała już sprzedaż biletów. Wszystkich fanów jakościowego humoru porwą najlepsi polscy stand-uperzy tacy jak Antoni Syrek-Dąbrowski, Czarek Jurkiewicz, czy Bartek Walos (a to dopiero początek listy!), aktorzy i twórcy świetnie przyjętych komedii ("Najmro", "Kryptonim Polska", "Moje wspaniałe życie"), serialu "The Office PL" czy znanego warszawskiego Klubu Komediowego. Spotkania z twórcami, sztafeta dubbingowa filmów klasy B, przegląd cringowych reklam, czy komediowego contentu internetowego to tylko część przygotowanych atrakcji!