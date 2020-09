Kate Winslet uderza w Polańskiego i Allena. "To ku...sko haniebne"

Roman Polański nagrodzony w Łodzi. Rektor Szkoły Filmowej zareagował emocjonalnie

- Kiedy jesteś młodszy, włącza ci się bezmyślne myślenie, aby robić tak "jak mówią mężczyźni". I przychodzi im to z łatwością, tak jak oddychanie. Właściwie nie znam dziewczyny, która nie doświadczyłaby molestowania na tym poziomie. Nawet jeśli to tylko słowa, one mają taką moc. To jak zastraszanie - wyznała w wywiadzie dla "Vanity Fair".

- Co ja do cholery robiłam, pracując z Woodym Allenem i Romanem Polańskim? To jest dla mnie niewiarygodne, jak ci ludzie byli wielce poważani w przemyśle filmowym i to przez tak długi czas. To ku...sko haniebne - oceniła.