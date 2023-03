Keanu Reeves o śmierci kolegi z planu. Wzruszające słowa

- Lance jest pięknym człowiekiem i wyjątkowym artystą - mówił dla Entertainment Tonight podczas premiery. - Jego klasa i to, jak stworzył tę filmową postać, było czymś niesamowitym. Naprawdę jestem wdzięczny za to, że miałem szansę go poznać i pracować z nim przez ponad 10 lat - dodał.