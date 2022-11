"Kiler 3" ma powstać po ponad 25 latach. Cezary Pazura: "Musimy to zrobić"

- Ja w tej chwili nic nie czuję oprócz sentymentu, bo to jest film, który mnie bardzo wywindował - mówił Cezary Pazura w 25. rocznicę premiery "Kilera". - To, że w ogóle zagrałem główną rolę, było dla mnie dziwne, bo ja nie wiedziałem, że zasługuję na główną rolę. Nigdy wcześniej takiej nie grałem - wyznał aktor. W rozmowie z WP zdradził, że obecnie trwają prace nad scenariuszem "Kilera 3", w którym mają powrócić bohaterowie poprzednich części. Jaki to będzie film? Kiedy zrodził się pomysł? Czy Machulski znowu będzie reżyserem?