TVP może zacząć się bać. Producent "Zielonej granicy" wydał oświadczenie

Film pokazuje, że w sytuacji granicznej można się zachować różnie. Bo bez względu na to, czy ludzie noszą mundury, czy nie, czy są osobami uchodźczymi, czy osobami pomagającymi, to bywają różni – niektórzy dobrzy, niektórzy źli, czasem mają możliwość wyboru a czasem są jej pozbawieni. To jest film o człowieczeństwie. I pewnie dlatego niektórzy uważają go za film groźny dla czarno-białej propagandy, która od lat towarzyszy w Polsce tematowi migranckiemu.