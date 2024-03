Kim jest córka Olafa Lubaszenko? Aktor bardzo się o nią martwi

Brała udział w licznych przeglądach, plebiscytach i konkursach. W 2017 r. wydała debiutancki album studyjny pt. "Sun". Z kolei w 2018 r. widzowie mogli podziwiać ją w programie "The Voice of Poland". Choć nie udało się jej wygrać muzycznego show, przeżyła ciekawą przygodę, którą zapamięta do końca życia.