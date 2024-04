"Kobieta z...". Zwyczajna historia zwyczajnej (trans)kobiety

Andrzej wiedzie proste życie w niewielkim, ale malowniczo położonym miasteczku. Widzimy kolejne etapy jej życia, które przebiega dość standardowo – przez małżeństwo, narodziny kolejnych dzieci, imprezy w gronie rodzinnym. Wszystko, co składa się na tak zwany "normalny dom". Jest jednak w tej "normalności" pęknięcie. Szczelina, z której powoli wychodzi na zewnątrz to, co tkwi wewnątrz Andrzeja. To pomalowane paznokcie, to ukradkowo noszone pod spodniami pończochy, które odkrywa Iza, gdy rozbiera pijanego do nieprzytomności męża. A gdy Andrzej nie może już dłużej ukrywać tego, kim jest i zaczyna przedstawiać się światu jako Aniela, pełen zestaw: kosmetyki, ułożone fryzury, sukienki. Andrzej do swojej decyzji dojrzewa powoli. Ale gdy już ją podejmuje, nie ma odwrotu. Nawet za cenę samotności, nędzy i dyskryminacji.