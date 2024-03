Kochały się w nim fanki z całego świata. Słynna rola sporo go kosztowała

Dla roli katował swoje ciało. "Nie jadłem i ciągle byłem na siłowni"

Metcalfe wyznał, że w trakcie przygotowań do roli Johna Tuckera miał bardzo niezdrowe nawyki żywieniowe. A wszystko to dla umięśnionej sylwetki, którą chętnie prezentował na ekranie. – Nie jadłem i ćwiczyłem trzy razy dziennie – wyjawił mężczyzna. Ponoć zawsze, gdy miał choćby chwilę wolną od zdjęć, ostro trenował na siłowni. – Traktowałem to bardzo poważnie – relacjonuje jego publiczną wypowiedź Buzz Feed News.