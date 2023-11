Mocno przesadził? Hollywoodzki aktor wygląda jak Dwayne Johnson

"The Iron Claw" przybliży widzom historię rodziny, dla której wrestling był czymś więcej niż tylko pracą. Ojciec Kevina, Fritz Von Erich, też był zawodowym zapaśnikiem. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jack Adkisson, jednak to pod przybranym odniósł największe sukcesy. W latach 50-tych i 60-tych na arenie odgrywał rolę nazisty. Publiczność go uwielbiała, choć odgrywanej przez niego postaci nienawidziła.