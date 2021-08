Kolejne ważne zwycięstwo Deppa. Była żona będzie mocno niezadowolona

W listopadzie zeszłego roku Johnny Depp przegrał proces o zniesławienie z brytyjskim czasopismem "The Sun", który nazwał go "żonobijcą" i "damskim bokserem". Nie dość, że sprawa sprawiła, że Depp stracił rolę w "Fantastycznych zwierzętach 3", to jeszcze decyzję sądu brytyjskiego próbowała wykorzystać na swoją korzyść Amber Heard. Złożyła wniosek o odrzucenie sprawy o zniesławienie, jaką wytoczył jej Depp w amerykańskim sądzie.