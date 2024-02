Koniec związku Vergary. "Rozpadł się, bo mój mąż jest młodszy"

W jednym z niedawnych wywiadów wyjawiła też, co było przyczyną decyzji o rozwodzie. – Moje małżeństwo rozpadło się, bo mój mąż był młodszy. On chciał mieć dzieci, a ja nie chciałam być starą mamą – powiedziała w rozmowie z "El País". Przypomnijmy, że różnica wieku w przypadku pary wynosi zaledwie cztery lata: Manganiello ma 47, a Vergara 51. Mimo to ich oczekiwania były zupełnie inne.