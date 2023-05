Kosmiczne ceny. Statek Hana Solo w Polsce "prawie" za darmo

Lucas ostatecznie im ustąpił, ale w ostatniej chwili wrzucił do puli negocjacji temat praw do plakatów, gadżetów, zabawek związanych z "Gwiezdnymi wojnami". Szefowie wytwórni lekką ręką oddali mu wówczas wszystkie prawa do tego typu produktów, ciesząc, że osiągnęli sukces w negocjacjach kosztem bezwartościowych ich zdaniem rzeczy. Kilka lat później George Lucas za pieniądze ze sprzedaży gadżetów do "Gwiezdnych wojen" wybudował najnowocześniejsze studio filmowe w Hollywood zajmujące się efektami komputerowymi i stworzył imperium, które w 2012 roku sprzedał Disneyowi za ponad 4 miliardy dolarów.