"Kraina lodu 2": ku nowej przygodzie [RECENZJA BLU-RAY]

"Kraina lodu 2" ma na pierwszy rzut oka wszystko, czego można by się spodziewać po kontynuacji wielkiego hitu. Musicalowe piosenki robią świetną robotę. Przepiękna oprawa graficzna sprawia, że w wielu scenach trudno odgadnąć, czy mamy do czynienia z fotorealistyczną animacją komputerową, czy to może prawdziwe scenerie. Pod tym względem "Kraina lodu 2" nie ma sobie równych, jest bardzo efektowna i zapadająca w pamięć.

W scenariusz wpleciono całą mitologię , bohaterki i bohaterowie odkrywają nowe krainy, pojawiają się baśniowe stwory i fenomenalne sceny akcji. I choć na papierze brzmi to atrakcyjnie, to podróż w nieznane jest bardzo pozorna. Fabuła szybko robi się przewidywalna, a kolejne wątki pretekstowe. "Zaskakujące zwroty akcji" są widoczne na kilometr.

Pozostałe dodatki są niestety dostępne wyłącznie w wersji oryginalnej z polskimi napisami. Co ciekawego tam znajdziemy? Wpadki i gagi ze studia, w którym amerykańscy aktorzy (m.in. Kristen Bell , Josh Gad, Idina Menzel , Jonathan Groff) nagrywali oryginalny dubbing. "Czy wiesz że?" to fajny materiał z ciekawostkami dotyczącymi inspiracji, z których korzystali twórcy przy wymyślaniu krain czy postaci "Krainy lodu 2".

Jest sekcja z niewykorzystanymi scenami i materiał poświęcony duchom, odgrywającym kluczową rolę w filmie. Ciekawie przedstawia się też krótki making of Orkanka, czyli jedynego niewidzialnego bohatera filmu. Nie zabrakło też materiałów muzycznych. Mamy więc teledyski do dwóch piosenek, niewykorzystane utwory i klip "Into the Unknown" ("Chcę uwierzyć snom") zmontowany z aż 29 różnych wersji językowych.