Kristen Bell ostrzegała Branda długo przed oskarżeniami. "Trzymaj łapy przy sobie"

Nie milkną echa po oskarżeniach czterech anonimowych kobiet, które w brytyjskiej prasie oskarżył Russella Branda o gwałt, przemoc seksualną, emocjonalną itp. Do traumatycznych wydarzeń miało dochodzić w latach 2006-2013. W tym samym czasie Kristen Bell kręciła z nim film i na wstępie ostrzegła go, by niczego nawet nie próbował.