Krystyna Feldman była królową epizodów. Mega popularność spadła na nią po 80-tce

1 marca Krystyna Feldman skończyłaby 108 lat. Urodziła się w 1916 r., choć ona sama twierdziła, że stało się to cztery lata później. Nie chodziło jej tylko o to, żeby się odmłodzić, ale także zaznaczyć, że przyszła na świat już w niepodległej Polsce. Była wielką admiratorką Józefa Piłsudskiego. Co roku, w jego urodziny, zapalała świece przy jego portrecie w swoim mieszkaniu. Kiedyś przy tej okazji wpadło niej SB z rewizją, bo angażowała się w różne inicjatywy prowolnościowe.