Kultowy serial powraca. Czwarty sezon w HBO GO od 1 kwietnia.

Czwarty sezon "Fargo" przenosi widzów w lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Opowiada "prawdziwą" historię wojny pomiędzy dwiema przestępczymi rodzinami. Po jednej stronie barykady stoją Włosi, ambitni, wybuchowi, bezkompromisowi. Z drugiej Afroamerykanie prowadzeni przez Loya Cannnona. Wykształcony, jak na tamte czasy, czarnoskóry przedsiębiorca nie chcę podporządkować się imigrantom z Europy. W końcu to on, a nie przybysze z Włoch, jest bardziej pełnoprawnym Amerykaninem.

Na czwarty sezon "Fargo" polscy widzowie musieli czekać wyjątkowo długo. W Stanach można go było oglądać już we wrześniu ubiegłego roku. Podobnie, jak poprzednie trzy części serialu cieszył się dużą popularnością, co zapewne pozwoli producentom rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu.