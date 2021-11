"Kurier Francuski". Prasa umiera. Filmy Andersona żyją swoim najlepszym życiem

Komuś, kto wpadł na pomysł takiego polskiego tytułu nowego filmu Wesa Andersona, chyba nie bardzo zależy na widzach w kinie. Zapamiętajcie jednak nazwę tego filmu, bo "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" to najlepszy film w przepięknym dorobku Wesa Andersona. Pokochaliśmy go za "Genialny klan", "Kochanków z Księżyca". Akademia Filmowa obsypała go Oscarami za "Grand Budapest Hotel". A okazuje, że Wes jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Tamte filmy, które zebrały aplauz na świecie, to był przedsmak tego, co reżyser serwuje w "Kurierze Francuskim".