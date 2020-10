Legendarna wojowniczka z filmów Disneya faktycznie istniała! Prawdziwa historia Mulan

Powódź dociera do chińskiej tamy. Niesamowite wideo uchwycone dronem

Kwiat Magnolii – wewnętrzna siła i tajemnica

Pierwotny tekst nie przetrwał do naszych czasów, jednak Guo Maoqian, XI-wieczny literat, zadbał o to, aby opowieść o Mulan zachowała się dla potomnych. Legenda została zapisana w tak zwanej Antologii pieśni z Biura Muzyki – w dwóch wersjach, naznaczonych subtelnymi różnicami. Najważniejszy był jednak zawsze podział pomiędzy światem mężczyzn a kobiet, którego naturalną granicę zapisano w sercu Mulan.

Bo też "Huā" znaczy po prostu "kwiat", natomiast "Mùlán" to magnolia. Imię głównej bohaterki legendy nie jest bez znaczenia, a to dlatego, że w Chinach kwiaty magnolii stanowią symbol czystości oraz szlachetności. A pochodząca z legendy postać dziewczyny, która w męskim przebraniu wstąpiła do wojska, może być zatem uznana za uosobienie moralnych cnót i mentalnej siły.