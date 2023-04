Lewandowski w ogniu krytyki. "Zwątpiłem w niego jako w człowieka"

- Film jest z grubsza ciosany, jeśli idzie o scenariusz. Ma straszliwe wprost braki. (…) Ja byłem w nastroju rezygnacji. Nie tylko dlatego, że nie dowiedziałem się niczego ciekawego i nowego o Lewandowskim, ale zwątpiłem w niego jako w człowieka. Zwątpiłem w to, że on jest ciekawym człowiekiem, bo w tym filmie wiemy jedno. Od małego chłopaka chciał zwyciężać, chciał być najlepszy. To wszystko. Nie dowiedziałem się niczego więcej o tym, co jest motorem dla Lewandowskiego. (….) Amazon Prime, nieudany projekt. Nie jest to okropny film, ale jest to film zawiedzionych nadziei – podsumowuje Raczek.