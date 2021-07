Lipcowe nowości Netfliksa. Filmy, które wstrząsną widzami

To, co z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy niezachodzącego słońca, z czasem przybiera nieoczekiwany, przerażający obrót. Lokalni mieszkańcy zapraszają amerykańskich gości do udziału w dziwacznych rytuałach. W sielskiej scenerii rozpoczyna się dziewięciodniowy festiwal coraz bardziej przerażających obrzędów, których rezultat zadecyduje o życiu i śmierci osób biorących w nich udział.