Maciej Góraj robił karierę w PRL-u. Teraz ma 73 lata, niedawno wziął ślub. Pamiętacie go?

Maciej Góraj to gwiazdor, który w latach 70. był jednym z bardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów. Dzięki umiejętnościom aktorskim Góraj zyskał sympatię widzów, a jego nazwisko rozpoznawalność. Przystojny mężczyzna, idealny do wcielania się w amantów, był uznawany za jednego z najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia aktorów w Polsce. Miał talent - do łódzkiej filmówki dostał się za pierwszym razem.