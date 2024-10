Maciej Stuhr wspomina zmarłego ojca. W jednym są do siebie bardzo podobni

Aktor nie ukrywa, że ma problem z odmawianiem, gdy dostaje ciekawe propozycje. - To samo było w maju i w czerwcu, a przedtem w styczniu i w listopadzie ubiegłego roku. I ciągle wpadam w tę pułapkę, że nie umiem odmówić, że tutaj upchnę coś jeszcze, tam jeszcze dam się na coś namówić, jeszcze coś innego zrobić, a to od tego to już nie mogę się wymigać, bo się już kiedyś zapisałem do tej roboty.