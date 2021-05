Filmowcy ustawiają się w kolejce. Gessler przebiera w ofertach

Magda Gessler skończy w lipcu 68 lat i nic nie wskazuje na to, by myślała o emeryturze. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" angażuje się w niezliczone projekty, prowadzi restauracje, występuje w telewizji, bierze udział w kampaniach reklamowych, a od niedawna realizuje się też w roli babci. Wiele wskazuje na to, że wkrótce weźmie udział w kolejnym przedsięwzięciu – tym razem filmowym.