Magdalena Boczarska o gorących scenach z Włochem. Na plaży nie było tak przyjemnie

Magdalena Boczarska w swoim najnowszym filmie “Heaven in Hell” (premiera w lutym 2023 r.) miała do zagrania gorące sceny, w których partnerował jej Simone Susinna. Aktorka ma w swoim dorobku wiele scen erotycznych, ale kręcenie miłosnych zbliżeń w maju na polskiej plaży było wyjątkowym doświadczeniem. - Na Helu mierzyliśmy się z gigantycznym zimnem. Dwie sceny, które tam się dzieją w pełnym słońcu i udają lato, kręciliśmy przy 12 stopniach - wyznała w rozmowie z WP. Aktorka opowiedziałą również, jak wyglądały przygotowania do tych ujęć. I czego nie widać na ekranie, co pomagało aktorom w walce z zimnem.

