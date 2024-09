Maggie Smith nie żyje. Gwiazda Harry'ego Pottera miała 89 lat

Trzy lata później dołączyła do zespołu Old Vic Company, z którym w 1962 roku zdobyła nagrodę Evening Standard Award dla najlepszej aktorki za role w "The Private Ear" i "The Public Eye". Rok później zaczęła współpracę z The National Theatre, gdzie u boku Laurence'a Oliviera zagrała Desdemonę w "Otellu". Kolejne sukcesy w National Theatre to: "Black Comedy", "Panna Julia", "The Country Wife", "The Beaux Stratagem", "Wiele hałasu o nic" i "Hedda Gabler".