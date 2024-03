Małgorzata Szumowska zaczęła Dzień Kobiet na siłowni. Nie bez powodu

- Włożyłam znacznie więcej wysiłku niż moi koledzy, by znaleźć się tu, gdzie teraz jestem. Doszłam dalej niż wielu z nich. Płacę za to o wiele wyższą cenę. Nie chcę przez to powiedzieć, że byłam molestowana. [...] Byłam pewna siebie, asertywna i radziłam sobie z takimi sytuacjami. Mam na myśli to, że, ze względu na swoją płeć, długo nie byłam traktowana serio. Dobrze, że to się wreszcie przewartościowało. Cieszę się, że przeżywamy kolejną rewolucję kobiet, której efektem jest m.in. ustanowienie parytetów w hollywoodzkich studiach - opowiadała w "Polityce".