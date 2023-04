Marek Perepeczko cierpiał z powodu nadwagi. Przeczuwał swój koniec

Marek Perepeczko w młodości wyglądał jak chucherko. Koledzy bezlitośnie naśmiewali się z niego, aż wreszcie ojciec zapisał go do klubu wioślarskiego. W okresie dorastania wzrost Marka wystrzelił do 190 cm, chłopak przybrał na wadze i intensywnie ćwiczył, także kulturystykę. Zaczął przypominać greckiego boga. Nie mógł opędzić się od zalotnych spojrzeń dziewczyn, ale jego sercem szybko zawładnęła ta jedyna.