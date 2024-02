1 z 5 Robbie znowu zachwyca. Błyszczy dosłownie i w przenośni

Trwa sezon nagród w branży filmowej. Do sieci co rusz trafiają zdjęcia ze ścianek i czerwonych dywanów, na których aktorzy promują największe hity ubiegłego roku. Jak 2023 r., to "Barbie", a jak "Barbie", to i Margot Robbie.