Marianne i Leonard – historia wyjątkowej miłości. Film wkrótce trafi do kin

7 lutego na ekrany kin wejdzie film dokumentalny "Marianne i Leonard: Słowa miłości”. Jest to piękna i dramatyczna historia miłości Leonarda Cohena i jego muzy Marianne Ihlen. Leonard i Marianne poznali się w 1960 r. na idyllicznej greckiej wyspie Hydra, w miejscu do którego zjeżdżali artyści z całego świata.

Tutaj młody Cohen zmagał się z marzeniami o zostaniu pisarzem, a Marianne próbowała dojść do siebie po nieudanym małżeństwie. Dokument pokazuje początki ich związku oraz to jak zmieniła się ich miłość, gdy Cohen odniósł muzyczny sukces.

Reżyserem filmu jest Nick Broomfield uznawany za legendę brytyjskiego dokumentu. Ma na swoim koncie takie filmy jak "Whitney: Can I Be Me" czy "Kurt & Courtney”. To właśnie na Hydrze w 1968 r., wówczas 20 letni Nick Broomfield poznał Marianne Ihlen. Marianne pokazała mu muzykę Leonarda Cohena i zachęciła do stworzenia pierwszego filmu: