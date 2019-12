Mark Wahlberg ma imponujące ciało. Ale kosztowało go to wiele lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń

Mark Wahlberg jest jednym z najlepiej zarabiających aktorów na świecie. Dostaje gaże głównie dzięki temu, w jak świetnej jest formie. Nic zatem dziwnego, że tyle z siebie daje!

Mark Wahlberg nie ukrywa, że jest dumny ze swojego ciała. Ma do tego prawo - naprawdę daje z siebie wszystko. By uzyskać taki efekt, jak na zdjęciu poniżej, wstaje... o 2:30 w nocy! To nie żart. Wahlberg zdradził, jak wygląda jego codzienna rutyna, która wypełniona jest treningami i tak, wstaje już o 2:30. Według jego zapisków po porannej modlitwie przychodzi czas na śniadanie, potem na pierwszy trening, znowu posiłek a potem relaks przy golfie.