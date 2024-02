Media huczały o rzekomym romansie Sadowskiego. Postawił sprawę jasno

Po raz pierwszy spotkali się na planie filmu "Pierwszy milion", w którym oboje grali. - Ona była z kimś innym, ja też. Wtedy do głowy by nam nie przyszło, że to się przerodzi w związek, który trwa do dziś. Zawsze ją ceniłem, podziwiałem. Zawsze mi się podobała. Spotkaliśmy się dwa lata później na próbach do sztuki "Japes" w Teatrze Prezentacje, u Romualda Szejda. Byliśmy już dojrzali i tak nas dopadło, że trzyma do dzisiaj - wyznał Sadowski w wywiadzie dla magazynu "VIP".