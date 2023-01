Miała 16 lat. Usłyszała najgorsze pytanie od dziennikarza

Dziś Anne Hathaway może przebierać w kolejnych propozycjach filmowych lub pozwolić sobie na to, by w ogóle nie grać. Ten drugi scenariusz do niej nie pasuje. W 2023 r. w kinach mają pojawić się trzy filmy z udziałem Amerykanki. Jednym z nich jest produkcja "Eileen". Na premierze tego filmu na festiwalu Sundance Hathaway zdecydowała się rzucić brutalnie szczerym komentarzem.