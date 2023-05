Mirosław Baka nie może nachwalić się młodego Pawlaka w "Samych swoich". "To będzie genialna rola"

Trwają zdjęcia do prequela "Samych swoich". Mirosław Baka wcieli się w teścia Kazimierza Pawlaka, czyli ojca Manii. Aktor w rozmowie z reporterką Wirtualnej Polski Karoliną Stankiewicz wyznał, że odtwórca młodego Pawlaka, czyli Adam Bobik, zrobił na nim piorunujące wrażenie. - Nie wyobrażałem sobie, że to można tak śmiesznie pociągnąć, facet mnie rozbraja. Miałem z nim kilka scen i to było bardzo trudne, by zachować profesjonalizm i nie śmiać się. Jest tak cudownie śmieszny, że myślę, że niewiele - jeśli w ogóle - Kowalskiemu ustępuje, więc to będzie genialna rola - zapewnia Baka. Zdradził też, jakim reżyserem jest Artur Żmijewski.