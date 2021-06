"Monster Hunter": Ogień, pająki, pustynia, czyli Milla Jovovich w swoim żywiole

Zawsze chciałam, by moja córka podążała za swoimi marzeniami. Przekonała swojego ojca i mnie do tego, że chce być aktorką. Bardzo poważnie do tego podchodzi. Dopóki dobrze się bawi, jestem z tym ok. Absolutnie do niczego jej nie zmuszam, nie namawiam. Ale cieszę się, że ma coś, co jest jej pasją.