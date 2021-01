Mówi o zaszczepionych kolegach z branży. Duże zaskoczenie

Zamieszanie wokół szczepień celebrytów wzburzyło opinię publiczną. Bo w pierwszej kolejności mają być szczepieni przede wszystkim walczący na pierwszym froncie medycy i najbardziej zagrożeni – osoby z tzw. "grupy zero". Tym większe zdziwienie wzbudził fakt, że zaszczepionych zostało kilkanaście osób spoza kolejki, w tym znani artyści. Od kilku dni muszą się tłumaczyć, dlaczego zdecydowali się na przyjęcie szczepionki. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Magda Umer i Michał Bajor podkreślają, że byli pewni, iż biorą udział w akcji mającej na celu promowanie szczepień wśród obywateli.

Krzysztof Skiba o sytuacji artystów w czasie pandemii: "Odmrożono jedną nogę i to nie w całości"

Po stronie zaszczepionych artystów staje tymczasem Jerzy Zelnik. Aktor podkreśla, że na sprawę trzeba spojrzeć z dystansu i by mieć pełny ogląd sytuacji, wysłuchać każdej ze stron. Podkreśla, że jego zdaniem wina wcale nie musi leżeć po stronie artystów.

- Jeżeli działali w dobrej wierze, zostali w jakiś sposób przez władze WUM-u wprowadzeni w błąd i to nie było szczepienie tylnymi drzwiami, tylko poproszono ich, żeby jako osoby znane i lubiane zachęcili w ten sposób do szczepień, to byliby usprawiedliwieni. Wina w takiej sytuacji spadałaby na mocodawców, czyli tych, którzy ich zwiedli, czy też w sposób naganny nie porozumieli się w tej sprawie z władzą zwierzchnią, czyli ministrem zdrowia – powiedział portalowi wpolityce.pl.