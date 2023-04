"Musiał patrzeć, jak wujek leży na ziemi". Aktor opisuje porażający wypadek

Przyznał, że leżąc na ziemi i czekając przez ponad 40 minut na ambulans, myślał o tym, co przechodzi jego siostrzeniec, który widział tę krew i wysunięte z oczodołu oko. - Alex był tam cały czas i musiał patrzeć, jak wujek Jeremy leży na ziemi. Widział to wszystko, tę krew, to oko. Musiałem wziąć pod uwagę jego perspektywę. A potem perspektywę reszty ludzi, których to doświadczyło. To wstrząsające doświadczenie, gdy zrozumie się, co przechodzili inni - powiedział Kimmelowi.