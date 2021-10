Koszmar trwał latami. Aktor nie dał po sobie nic poznać

Eccleston o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym opowiedział w 2019 r. w autobiografii "I Love The Bones Of You". - Wielokrotnie chciałem ujawnić, że przez całe życie zmagałem się z anoreksją i dysmorfią. Nigdy tego nie zrobiłem, bo uważałem to za ohydny sekret. Bo jestem z Północy, jestem mężczyzną i wywodzę się z klasy pracującej – wyznał aktor, który wrócił do tego trudnego tematu w rozmowie z magazynem "Big Issue".