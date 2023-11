Najbardziej dochodowy film 2023 roku na świecie BARBIE

"Barbie", wielki hit światowego box office i globalny fenomen nominowanej do Oscara® Grety Gerwig ("Małe kobietki", "Lady Bird") już 4 listopada zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD. Gwiazdy "Barbie" to nominowani do Oscara® Margot Robbie ("Gorący temat", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya") i Ryan Gosling ("La La Land", "Szkolny chwyt") jako Barbie i Ken. Gerwig wyreżyserowała "Barbie" na podstawie scenariusza napisanego wspólnie przez Gerwig i nominowanego do Oscara® Noaha Baumbacha ("Historia małżeńska", "Walka żywiołów") w oparciu o Barbie firmy Mattel.