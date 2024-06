Najgorszy aktor i aktorka. Kinowa klapa wielkim przebojem na platformie

We wrześniu ubiegłego roku do kin trafiła czwarta część "Niezniszczalnych". Wszyscy byli przekonani, że ostatnia, bo film zebrał fatalne recenzje, a w kinach sprzedał się beznadziejnie. Po kilku miesiącach stał się jednak dużym przebojem na wielu platformach streamingowych, więc kto wie, co przyniesie przyszłość.